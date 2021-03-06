В США рассказали об обнаруженных в Сирии секретных самолетах ФСБ

Американцы заявили о том, что в Сирии переброшены секретные самолеты Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Речь идет о самолетах DA42 Twin Star, разработанные в Австрии. Об этом сообщает Лента.Ру , ссылаясь на издание The Drive. Эти летательные аппараты были запечатлены на спутниковых снимках российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Предположительно, они могут принадлежать ФСБ РФ.





В Сирии эти самолеты могли проводить разведывательные операции. Также их могли использовать для опытно-конструкторских работ (ОКР) или испытаний в качестве беспилотников, отмечают эксперты.

DA42 Twin Star в стандартной комплектации оснащается двумя дизельными двигателями. Он может находиться в воздухе до 12 часов и управляться одним пилотом.

Цена DA42 Twin Star превышает 10 млн долларов. Но, как предполагают западные аналитики, Россия могла самостоятельно собрать их, что удешевило бы себестоимость, а также дало возможность установить свое оборудование. На российской версии могла быть установлена аппаратура для обеспечения «широкополосной и спутниковой связи для передачи изображений в режиме, близком к реальному времени, на наземные станции».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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