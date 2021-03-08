20 турецких ударных беспилотников Bayraktar одновременно атаковали российский ЗРПК «Панцирь-С1» в Сирии

В Сирии сразу 20 турецких ударных беспилотников Bayraktar атаковали российский ЗРПК «Панцирь-С1».

Массированная атака попала на видео, и была опубликована в СМИ, сообщает агенство Soha.

Эта атака, отмечают аналитики, стала ответом на разгромное уничтожение турецких бспилотников. Анкара решила уничтожить ЗРПК «Панцирь-С1», чтобы это вооружение не препятствовало дальнейшим операциям протурецких сил в Сирии.





Тем не менее, атака сразу 20 дронов Bayraktar завершилась провалом. Большинство ракет, которые выпустили дроны, были уничтожены комплексом «Панцирь-С». Только одна ракета взорвалась рядом с ним, но она не нанесла серьезные повреждения. Комплекс получил незначительные повреждения, и довольно быстро его отремонтировали российские военные.

Турецкий военный эксперт Энес Кай рассказал об этой атаке на комплексы «Панцирь-С1» в сирийской провинции Идлиб. Он отметил, что отразить ее было довольно сложно. В таких ситуациях важно, чтобы не ошибся оператор комплекса, поскольку дроны можно сбить, если они не подошли на расстояние пуска ракет. При меньших расстояниях комплекс уже не эффективен против беспилотников.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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