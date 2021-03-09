В Сирии российские Т-90 в открытом бою уничтожили до 20 турецких танков M60

В Сирии в открытом бою около 20 турецких танков М60 были уничтожены российскими Т-90.

Фото разрушенных турецких танков появились в Сети. И это несмотря на то, что Анкара уверенно заявляет о полном превосходстве своих танков над российским Т-90, на деле все оказалось далеко не так. Известно, что в Сирии в открытом бою турецкие танки не смогли победить Т-90А, состоящие на вооружении САА. Снимки подбитых турецких танков, которые были уничтожены за прошлый год, появились в Сети, передает Аvia.pro . Известно, что некоторые из танков были уничтожены еще до того, как они вступили в бой.





Аналитики отмечают, что, исходя из информации, которая попадала за минувший год в Сеть, в Сирии было уничтожено до 40% танков, переброшенных Турцией в эту страну. Анкара планировала, что протурецкие силы смогут успешно захватить под контроль сирийские территории, используя полученные танки, но на практике все оказалось далеко не так.

Большие потери турецких танков эксперты объясняют в том числе их слабой броней. И этим воспользовались турецкие военные. Согласно выводов, которые сделал эксперт Эндрю Чутер в «The National Interest», система защиты APS на турецком M60TM имеет ряд недостатков. Она далеко не всегда работала в режиме реального боя, и поэтому броню танков удавалось легко пробить.

Турция же категорически отрицает потерю своих таков в Сирии, настаивая на высокой эффективности своего вооружения.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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