Эксперт Сивков: Россия уступает США в «звездных войнах»

Сегодня, 17:15

Анна Лисова

0

Image 16+
Эксперт Сивков: Россия уступает США в «звездных войнах»

Потенциал США и России в космическом вооружении сравнил военный аналитик. 

Доктор военных наук, специалист в военной политологии, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире Общественной службы новостей объяснил, почему считает, что Россия сейчас уступает США в «звездных войнах».

О том, что США планируют разместить оружие в космосе, начали говорить не менее года назад. В частности, после того как космическое командование США заявило об обеспокоенности из-за наличия у России и Китая лазерных систем, которые могут сбивать спутники, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти претензии могут указывать на планы американцев вывести оружие и на околоземную орбиту. 

Сивков напомнил, что еще в 2008 году США провели испытания по уничтожению низковысотного спутника с применением морской системы противоракетной обороны. По его мнению, США могут иметь преимущество перед Россией и Китаем в сфере космического вооружения. Он добавил, что гонка космических вооружений идет уже не один год и лидируют в ней американцы. На орбите уже размещено более 400 спутников США, тогда как Россия вывела около 100 спутников, и чуть больше спутников запущены Китаем. 

Чтобы реализовывать подобные программы, отмечает Сивков, необходимо немало денег. Россия же, учитывая экономические возможности США, угнаться за американцами сейчас не может, предполагает эксперт. 

Тем не менее некоторые симметричные шаги предпринимаются. И один из них позволил создать лазерное оружие, мощности которого достаточно, чтобы выводить из строя оптико-электронные средства спутников, размещенных на низких орбитах.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Эксперт Сивков: Россия уступает США в «звездных войнах»

Сегодня, 17:15

США случайно рассекретили характеристики своего нового бомбардировщика B-21 Raider

6-03-2021, 00:55

Military Watch: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире

5-03-2021, 13:55

В Турции считают «Панцирь» идеальным оружием против турецких беспилотников Bayraktar

5-03-2021, 01:25

На Западе российскую боевую ракету 300М сочли запоздалой

1-03-2021, 15:50

Турция заявила о неспособности российских средств РЭБ остановить Bayraktar TB2

28-02-2021, 09:20

Военные эксперты объяснили причины отказа 90% российских «Искандеров» в Армении

25-02-2021, 21:05

Обозреватели NI сравнили эффективность МиГ-29 и МиГ-35

24-02-2021, 15:45

Звук истребителя Су-57 итальянские СМИ назвали сказочным

21-02-2021, 08:40

Названы боевые характеристики российского лазерного комплекса «Пересвет»

20-02-2021, 10:55

NI: трюк России с истребителями Су-57 грозит США проблемами

20-02-2021, 09:40

В России стартовала разработка фрегата, способного нести 48 крылатых ракет «Циркон»

19-02-2021, 10:20

Американские беспилотники RQ-4 Global Hawk обходят Крым и Донбасс стороной

17-02-2021, 19:25

Россия разрабатывает подводные беспилотники для охоты на американские субмарины

17-02-2021, 14:25

В США рассказали о воссоздании в России космической пушки

17-02-2021, 14:20

США создают беспилотник LongShot для уничтожения российских истребителей Су-57

15-02-2021, 11:50

Российские ПВО получили приказ сбивать любые военные самолеты над Крымом без предупреждения

12-02-2021, 20:10

Новые корабли ВМФ России вооружат ЗРК «Тор»

12-02-2021, 14:05

На фото американского бомбардировщика показали «конец света»

12-02-2021, 02:30

Крымские танкисты показали танк Т-72Б3 изнутри

11-02-2021, 18:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров