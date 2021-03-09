Эксперт Сивков: Россия уступает США в «звездных войнах»

Потенциал США и России в космическом вооружении сравнил военный аналитик.

Доктор военных наук, специалист в военной политологии, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире Общественной службы новостей объяснил, почему считает, что Россия сейчас уступает США в «звездных войнах».

О том, что США планируют разместить оружие в космосе, начали говорить не менее года назад. В частности, после того как космическое командование США заявило об обеспокоенности из-за наличия у России и Китая лазерных систем, которые могут сбивать спутники, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти претензии могут указывать на планы американцев вывести оружие и на околоземную орбиту.

Сивков напомнил, что еще в 2008 году США провели испытания по уничтожению низковысотного спутника с применением морской системы противоракетной обороны. По его мнению, США могут иметь преимущество перед Россией и Китаем в сфере космического вооружения. Он добавил, что гонка космических вооружений идет уже не один год и лидируют в ней американцы. На орбите уже размещено более 400 спутников США, тогда как Россия вывела около 100 спутников, и чуть больше спутников запущены Китаем.

Чтобы реализовывать подобные программы, отмечает Сивков, необходимо немало денег. Россия же, учитывая экономические возможности США, угнаться за американцами сейчас не может, предполагает эксперт.

Тем не менее некоторые симметричные шаги предпринимаются. И один из них позволил создать лазерное оружие, мощности которого достаточно, чтобы выводить из строя оптико-электронные средства спутников, размещенных на низких орбитах.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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