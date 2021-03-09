Опубликовано фото нового ядерного бронепоезда ВМС США

В Твиттере появились изображения бронированных вагонов, предназначенных для перевозки ядерных материалов. Строительством подвижного состава для ВМС США занимается компания Vigor Industrial по контракту с Пентагоном. В конце этого года первый вагон, который станут использовать в рамках военно-морской программы поддержки ядерных реакторов нового образца, будет поставлен заказчику. В таких вагонах будут перевозить новое и отработанное топливо для атомных авианосцев и субмарин.

Новые бронепоезда придут на смену прежнему подвижному составу, чей срок эксплуатации подходит к концу. Примечательно, что новые вагоны окрашены в синий цвет, хотя раньше составы для перевозки ядерных материалов были белыми. Не исключено, что это своего рода маскировка с целью ввести в заблуждение экологических активистов, которые зачастую пикетируют так называемые ядерные поезда.

Бронированный вагон VWXX-800, запечатленный на фото, предназначен для охраны стратегического груза. Он защищен от стрелкового оружия и располагает возвышением с бойницами, позволяющими вести круговой обстрел. В боковины вагона вмонтированы прожектора. Длина вагона составляет 33 м, ширина 3,5 м, высота - 5 м, масса - около 60 тонн.

ВМС США планируют приобрести не менее пяти вагонов нового образца. Корпорация Vigor также построила для американских ВМС ряд мини-подлодок специального назначения, беспилотный гидросамолет, а также буй для проверки технологии превращения энергии волн в электрическую.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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