Удар российского ОТРК «Точка-У» обездвижил турецкие танки на севере Сирии

Сегодня, 19:45

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Удар российского ОТРК «Точка-У» обездвижил турецкие танки на севере Сирии

Атака российского ракетного комплекса дивизионного звена «Точка-У» привела к обездвиживанию турецких танков в сирийском регионе. По информации «Avia.pro», примерно 100 турецких танков и бронетранспортёров вследствие атаки российской ОТРК превратились в недееспособную груду металла.


Три тактических удара ракет «Точка-У», которые нанесла сирийская армия по позициям протурецких боевиков в северном регионе Сирии, уничтожили не менее сотни турецких транспортных средств, которые перевозили нефтепродукты. Данная атака со стороны Сирии была вынужденным маневром для обездвиживания турецкой военной техники, в рамках подготавливаемого наступления со стороны САА и российских сил. Вследствие атаки несколько турецких танков, армейских грузовиков, бронетранспортеров и другая техника, находящаяся в распоряжении джихадистов, превратились в обездвиженный небоеспособный металлолом. 

Обозреватели отмечают, что после ударов российского ракетного комплекса «Точка-У» оборона боевиков была фактически сломлена. 

«Теперь Турция не сможет обеспечить подвоз топлива для всей техники, что означает, что техника, переданная боевикам, сможет обеспечивать защиту лишь определённых районов и не сможет принять участие в контрнаступательных операциях против российских и сирийских военных», - отметили военные аналитики.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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