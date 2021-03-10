SOHR: Россия нанесла удар крылатой ракетой «Искандер» с военной авиабазы «Хмеймим»

Сегодня, 09:25

Анна Лисова

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SOHR: Россия нанесла удар крылатой ракетой «Искандер» с военной авиабазы «Хмеймим»

С территории российской военной базы «Хмеймим» был осуществлен пуск тактической ракеты ОТРК «Искандер». Об этом заявили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), передает информационный ресурс Аvia.pro.


Сообщается, что пуск «Искандера» в Сирии произведен для удара по позициям протурецких джихадистов. Параллельно также был нанесен удар двумя другими ОТРК «Точка-У», принадлежащих сирийской армии. 

Российский ОТРК «Искандер» нанес удар по цели на расстоянии в 250 километров. Поэтому эксперты говорят о том, что цель находилась не на северо-западе Сирии, а севернее от авиабазы «Хмеймим». То есть, целью могли быть объекты боевиков в городе Джараблус, который расположен как раз на вышеуказанном расстоянии от российской авиабазы. 

К тому же ряд источников подтвердили информацию о том, что в день ударов по нефтехранилищам, которые находятся под контролем поддерживаемых Турцией джихадистов, был произведен пуск ракет. 

Россия официально не подтверждает информацию о применении ОТРК «Искандер» по позициям джихадистов в Сирии в этот раз. Тем не менее, сведения о том, что российское вооружение используется для ударов по позициям протурецких сил в Сирии поступали. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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