SOHR: Россия нанесла удар крылатой ракетой «Искандер» с военной авиабазы «Хмеймим»

С территории российской военной базы «Хмеймим» был осуществлен пуск тактической ракеты ОТРК «Искандер». Об этом заявили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), передает информационный ресурс Аvia.pro .

Сообщается, что пуск «Искандера» в Сирии произведен для удара по позициям протурецких джихадистов. Параллельно также был нанесен удар двумя другими ОТРК «Точка-У», принадлежащих сирийской армии.

Российский ОТРК «Искандер» нанес удар по цели на расстоянии в 250 километров. Поэтому эксперты говорят о том, что цель находилась не на северо-западе Сирии, а севернее от авиабазы «Хмеймим». То есть, целью могли быть объекты боевиков в городе Джараблус, который расположен как раз на вышеуказанном расстоянии от российской авиабазы.

К тому же ряд источников подтвердили информацию о том, что в день ударов по нефтехранилищам, которые находятся под контролем поддерживаемых Турцией джихадистов, был произведен пуск ракет.

Россия официально не подтверждает информацию о применении ОТРК «Искандер» по позициям джихадистов в Сирии в этот раз. Тем не менее, сведения о том, что российское вооружение используется для ударов по позициям протурецких сил в Сирии поступали.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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