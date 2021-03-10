Истребители ВКС РФ сорвали военную операцию ВВС Израиля в Сирии. Об этом сообщает АвиаПро со ссылкой на «Sentry Syria».

Издание обратило внимание на резко возросшую активность авиации Тель-Авива у российских границ и связало с этим поднятие в воздух с российской авиабазы «Хмеймим» в Латакии нескольких истребителей ВКС РФ.

Кроме этой провинции, самолеты выполнили полет над Идлибом и Тартусом. Предполагается, что российская военная авиация работала на упреждение возможных авиаударов со стороны Израиля по территории сирийской военной базы Тияс.

Судить об увеличившейся активности авиации Тель-Авива можно по изображению мониторингового ресурса.

Ранее российские военные заявили о готовности обеспечить защиту воздушного пространства САР. Это серьезно усложняет задачу Израиля. Ведь для того, чтобы ВВС Тель-Авива ударили по авиабазе Тияс, ЦАХАЛ пришлось бы осуществлять пуски ракет через воздушное пространство Тартус, Латакии и Идлиба. Однако российские самолеты, которые базируются на Хмеймим и осуществляют патрулирование территории, сами по себе преграда. А если учесть, что они могут установить помехи для беспилотников посредством РЭБ, речь идет о преграде вдвойне.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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