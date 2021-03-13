В Сирии российский комплекс «Красуха-4» сбил 36 американских крылатых ракет «Томагавк»

Сегодня, 08:25

Анна Лисова

0

Image 16+
В Сирии российский комплекс «Красуха-4» сбил 36 американских крылатых ракет «Томагавк»

В Сирии российский комплекс «Красуха-4» сбил 36 крылатых ракет. 

Американцы нанесли один из самых масштабных ударов по Сирии крылатыми ракетами «Томагавк»

И это стало демонстрацией того, что американская армия уже отстает во многих технологических аспектах от возможностей российского вооружения. В частности, из 59 крылатых ракет «Томагавк», которые были выпущены по Сирии, цели не достигли 36. И уничтожены они были российскими военными комплексами радиоэлектронной борьбы «Красуха-4». 

Авторы китайского издания Soha пишут о том, что комплекс «Красуха-4» сумел сбить координатную сетку GPS и в результате большинство крылатых ракет упали в пустынных районах вдалеке от целей, по которым они были выпущены. В ходе удара, который американцы осуществили 5 августа 2018 года, российским системам РЭБ удалось нейтрализовать 61% ракет. 

Российские «Красуаха-4», отмечают эксперты, стали действительно мощным ударом по репутации США. Ранее американские «Томагавки» называли одними из наиболее эффективными в мире. Сейчас же «Томагавки» фактически бесполезны там, где применяются российские комплексы РЭБ и российские комплексы ПВО. 

 

 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Истребители ВКС РФ сорвали военную операцию ВВС Израиля в Сирии

10-03-2021, 13:25

SOHR: Россия нанесла удар крылатой ракетой «Искандер» с военной авиабазы «Хмеймим»

10-03-2021, 09:25

Удар российского ОТРК «Точка-У» обездвижил турецкие танки на севере Сирии

9-03-2021, 19:45

В Сирии российские Т-90 в открытом бою уничтожили до 20 турецких танков M60

9-03-2021, 09:40

20 турецких ударных беспилотников Bayraktar одновременно атаковали российский ЗРПК «Панцирь-С1» в Сирии

8-03-2021, 09:55

В США рассказали об обнаруженных в Сирии секретных самолетах ФСБ

6-03-2021, 11:45

Мощный удар ВКС РФ оставил от базы сирийских боевиков 20-метровую воронку

6-03-2021, 09:25

В Сирии рассказали о планах России на строительство военной базы в пустыне Бадия

5-03-2021, 15:15

Российские военные в Сирии захватили турецкий бронеавтомобиль и выявили его уязвимости

5-03-2021, 09:40

Неизвестные попытались украсть российское оружие с авиабазы «Хмеймим»

2-03-2021, 11:10

При ударах США по иранской военной базе в Сирии 70% бомб не попали в цель

28-02-2021, 17:25

В Сирии американцы блокировали российские крылатые ракеты «Калибр»

26-02-2021, 10:40

Появились кадры применения ОТРК «Искандер-М» в Сирии

26-02-2021, 09:55

РФ отправила в Сирию боевой корабль для РЭБ-атак на американские ВВС

24-02-2021, 09:40

Представители Вооруженных сил РФ сообщили об изменении курса противостояний в Сирии

23-02-2021, 11:10

Российский беспилотник «Орион» сделали невидимым даже для спутников

23-02-2021, 10:40

США собираются угрожать России в Сирии «Стингерами»

22-02-2021, 13:55

Россия официально заявила о готовности сбивать самолеты Израиля в случае дальнейших налетов на Сирию

21-02-2021, 09:35

Сирия хочет покончить с устрашающими ударами Израиля

20-02-2021, 16:45

Российский истребитель ошибочно атаковал проиранских ополченцев в Сирии

19-02-2021, 12:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров