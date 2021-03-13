В Сирии российский комплекс «Красуха-4» сбил 36 американских крылатых ракет «Томагавк»

В Сирии российский комплекс «Красуха-4» сбил 36 крылатых ракет.

Американцы нанесли один из самых масштабных ударов по Сирии крылатыми ракетами «Томагавк»

И это стало демонстрацией того, что американская армия уже отстает во многих технологических аспектах от возможностей российского вооружения. В частности, из 59 крылатых ракет «Томагавк», которые были выпущены по Сирии, цели не достигли 36. И уничтожены они были российскими военными комплексами радиоэлектронной борьбы «Красуха-4».





Авторы китайского издания Soha пишут о том, что комплекс «Красуха-4» сумел сбить координатную сетку GPS и в результате большинство крылатых ракет упали в пустынных районах вдалеке от целей, по которым они были выпущены. В ходе удара, который американцы осуществили 5 августа 2018 года, российским системам РЭБ удалось нейтрализовать 61% ракет.

Российские «Красуаха-4», отмечают эксперты, стали действительно мощным ударом по репутации США. Ранее американские «Томагавки» называли одними из наиболее эффективными в мире. Сейчас же «Томагавки» фактически бесполезны там, где применяются российские комплексы РЭБ и российские комплексы ПВО.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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