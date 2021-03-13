Военная база США на северо-востоке Сирии атакована российским «Краснополем»

Сегодня, 12:20

Ольга Громова

0

Image 16+
Военная база США на северо-востоке Сирии атакована российским «Краснополем»

На северо-востоке Сирии подверглась ударам военная база США. Атака в середине января нынешнего года была совершена проиранскими силами с использованием российских боеприпасов с лазерным наведением «Краснополь-М2», сообщает издание «DatViet», ссылаясь на информацию собственных иранских источников.


«Артиллерийское подразделение Корпуса стражей исламской революции в Сирии использовало 152-мм гаубицу Д-20 для стрельбы 152-мм боеприпасами с лазерным наведением «Краснополь-М2» российского производства, по цели, контролируемой американскими силами», - говорится в публикации агентства.

Подчеркивается, что осколки боеприпасов с лазерным наведением американские военные нашли после обстрела.

Одновременно с атакой на американскую базу подразделения иранской армии атаковали позиции американских наемников на северо-востоке САР - в районе Коноко.

Отмечается, что боеприпасами «Краснополь-М2» были поражены и практически полностью разрушены фортификационные сооружения и укрепления, которые служили базами.

Отметим, что это было не первое применение Ираном российских боеприпасов с лазерным наведением. Ранее они были использованы во время ударов по позициям террористов ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой в РФ запрещена).

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Сирии российский комплекс «Красуха-4» сбил 36 американских крылатых ракет «Томагавк»

Сегодня, 08:25

Истребители ВКС РФ сорвали военную операцию ВВС Израиля в Сирии

10-03-2021, 13:25

SOHR: Россия нанесла удар крылатой ракетой «Искандер» с военной авиабазы «Хмеймим»

10-03-2021, 09:25

Удар российского ОТРК «Точка-У» обездвижил турецкие танки на севере Сирии

9-03-2021, 19:45

В Сирии российские Т-90 в открытом бою уничтожили до 20 турецких танков M60

9-03-2021, 09:40

20 турецких ударных беспилотников Bayraktar одновременно атаковали российский ЗРПК «Панцирь-С1» в Сирии

8-03-2021, 09:55

В США рассказали об обнаруженных в Сирии секретных самолетах ФСБ

6-03-2021, 11:45

Мощный удар ВКС РФ оставил от базы сирийских боевиков 20-метровую воронку

6-03-2021, 09:25

В Сирии рассказали о планах России на строительство военной базы в пустыне Бадия

5-03-2021, 15:15

Российские военные в Сирии захватили турецкий бронеавтомобиль и выявили его уязвимости

5-03-2021, 09:40

Неизвестные попытались украсть российское оружие с авиабазы «Хмеймим»

2-03-2021, 11:10

При ударах США по иранской военной базе в Сирии 70% бомб не попали в цель

28-02-2021, 17:25

В Сирии американцы блокировали российские крылатые ракеты «Калибр»

26-02-2021, 10:40

Появились кадры применения ОТРК «Искандер-М» в Сирии

26-02-2021, 09:55

РФ отправила в Сирию боевой корабль для РЭБ-атак на американские ВВС

24-02-2021, 09:40

Представители Вооруженных сил РФ сообщили об изменении курса противостояний в Сирии

23-02-2021, 11:10

Российский беспилотник «Орион» сделали невидимым даже для спутников

23-02-2021, 10:40

США собираются угрожать России в Сирии «Стингерами»

22-02-2021, 13:55

Россия официально заявила о готовности сбивать самолеты Израиля в случае дальнейших налетов на Сирию

21-02-2021, 09:35

Сирия хочет покончить с устрашающими ударами Израиля

20-02-2021, 16:45

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров