Военная база США на северо-востоке Сирии атакована российским «Краснополем»

На северо-востоке Сирии подверглась ударам военная база США. Атака в середине января нынешнего года была совершена проиранскими силами с использованием российских боеприпасов с лазерным наведением «Краснополь-М2», сообщает издание «DatViet», ссылаясь на информацию собственных иранских источников.

«Артиллерийское подразделение Корпуса стражей исламской революции в Сирии использовало 152-мм гаубицу Д-20 для стрельбы 152-мм боеприпасами с лазерным наведением «Краснополь-М2» российского производства, по цели, контролируемой американскими силами», - говорится в публикации агентства.

Подчеркивается, что осколки боеприпасов с лазерным наведением американские военные нашли после обстрела.

Одновременно с атакой на американскую базу подразделения иранской армии атаковали позиции американских наемников на северо-востоке САР - в районе Коноко.

Отмечается, что боеприпасами «Краснополь-М2» были поражены и практически полностью разрушены фортификационные сооружения и укрепления, которые служили базами.

Отметим, что это было не первое применение Ираном российских боеприпасов с лазерным наведением. Ранее они были использованы во время ударов по позициям террористов ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой в РФ запрещена).

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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