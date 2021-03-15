Американские самолеты-разведчики зачастили к Калининграду и Крыму

Сегодня, 14:35

Ольга Громова

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Американские самолеты-разведчики зачастили к Калининграду и Крыму

Американские самолеты-разведчики зачастили к Калининграду и Крыму. На это обратило внимание издание Еadaily.com.

Журналисты обратились к статистике и выяснили, что только в течение двух месяцев, в январе-феврале, воздушные шпионы США совершили 71 вылет по этим двум направлением. Главная цель, которую они преследуют - сбор информации о Калининграде и Крыме, а также отслеживание перемещения военных России в регионах.

Самолеты-разведчики используются Альянсом и во время учений на флоте, поскольку боевые корабли НАТО постоянно сталкиваются со встречными учениями авиации России «на себе самих».


Если статистику смотреть в разрезе, американские самолеты-разведчики облет Калининградской области в январе-феврале совершили 47 раз, Крыма - в два раза меньше, 24 раза. Такие сведения собрал блогер NatSouth, изучив сведения навигационных порталов.

Отмечается, что США и НАТО в разведывательных целях используют семь видов самолетов, в том числе стратегический разведчик Rivet Joint, тактический самолет радиоэлектронной разведки RC-12, патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon и стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk.

Rivet Joint последний раз показывался у границ Крыма вчера, 14 марта. А сегодня, 15-ого числа, вокруг Калининградской области уже успел совершить облет самолет радиоэлектронной разведки RC-12.

Напомним, Минобороны РФ существенно усилило силы ПВО у границ полуострова и Калининграда, поэтому самолеты-разведчики стали чаще появляться в указанных регионах.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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