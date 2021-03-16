В Сирии российские военные перехватили управление американским беспилотником

В Сирии российские военные перехватили управление над американским дроном. Об этом сообщил телеканал NBC, передает Аvia.pro .

По данным телеканала, российские военные перехватили управление дроном, когда тот находился в воздушном пространстве Сирии. Информации о том, какой именно это был беспилотник, нет.

Предположительно, речь может идти о перехвате дрона, который осуществили российские военные в прошлом году в северной части арабской республики. Тогда в Сирии столкнулись два ударно-разведывательных беспилотника, запущенные американцами.





Информацию об этом инциденте опубликовало и китайское издание Soha. Сообщается, что после того как русским удалось перехватить американский дрон, в США резко изменили свои планы по Сирии.

Источник сообщил, что для перехвата дрона мог использоваться спуффинг. То есть, средства РЭБ передали фальсифицированные данные о ситуации на земле. Российские системы РЭБ могут не только заглушать сигнал GPS-позиционирования, но и осуществлять их подмену, вынуждая дрон изменить направление движения.

По словам военных экспертов, на территории Сирии развернуто достаточно много российских комплексов РЭБ и средств исполнительной радиотехнической разведки. Их используют для защиты объектов, используемых российскими и сирийским военными.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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