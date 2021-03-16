Эксперт Коротченко: НАТО боится провоцировать Россию в Черном море

Вчера, 23:05

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Эксперт Коротченко: НАТО боится провоцировать Россию в Черном море

Коротченко оценил риск провокаций со стороны ВМСУ и НАТО в Черном море.

На прошедшей пресс-конференции «Крым. Возвращение домой», организованной медиагруппой «Патриот», главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказал уверенность, что любая провокация в Черном море со стороны НАТО будет быстро остановлена Россией своим инновационным оружием и серьезной военной подготовкой.

А совместные учения в Черном море НАТО и Украины Коротченко считает «смехотворными», поскольку у последней флота как такового не существует, поэтому и угрозы для России он не представляет.


«Говорить о том, что Украина обладает какими-то военно-морскими возможностями нельзя. Максимум, на что она способна — это провокации. Но они будут пресечены в любой момент силами Черноморского флота России и погранслужбы ФСБ», — высказал свою точку зрения журналист.

Он указал, что любое плавсредство НАТО, которое заходит в акваторию Черного моря, берется на сопровождение российскими военными. Любая угроза или провокация будут нейтрализованы развернутыми в Крыму и Краснодарском крае береговыми противокорабельными ракетными комплексами «Бастион».

«Провокации со стороны Украины есть всегда, но она не обладает существенным военно-морским потенциалом. Натовские корабли отлично осведомлены о военных возможностях России и Черноморского флота. Вряд ли они рискнут на какие-то серьезные военно-политические провокации, понимая их последствия», — подчеркнул Коротченко.

НАТО, по его словам, также не страшна своими провокациями: там прекрасно осведомлены о возможностях России, поэтому вряд ли будут рисковать и провоцировать ее.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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