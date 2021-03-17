США обвинили Россию в атаке на американский военный самолет и поражении вертолетов в Сирии

Сегодня, 11:00

Анна Лисова

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США обвинили Россию в атаке на американский военный самолет и поражении вертолетов в Сирии

Американские военные заявили о причастности России к атаке на вертолеты и самолеты ВВС США в Сирии. 

По мнению американской стороны, в Сирии могло применяться нелетальное вооружение, в том числе комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха-4», «Житель» и «Самарканд», передает Аvia.pro.


Генерал-лейтенант армии США Раймонд Энтони Томас заявил о том, что российские военные активно используют свое «невидимое оружие» в Сирии. По его мнению, как раз российское оружие могло применяться в случае с подбитым АС-130. 

«В Сирии мы находимся в самой активной среде радиоэлектронной борьбы на земле, потому что наши противники - русские ... Они проверяют нас каждый день, постоянно заглушая каналы связи, атакой нашего самолета AC-130», - заявил американский офицер. 

В Сирии действительно развернуты не менее 12 российских комплексов РЭБ. Во всяком случае о таком их количестве на территории САР сообщалось несколько лет назад. Но к настоящему времени РФ могла перебросить дополнительные комплексы РЭБ в Сирию, поскольку они достаточно эффективно обеспечивают защиту важных объектов. 

Тем не менее, уверены эксперты, применять их в отношении американских сил у российских военных необходимости не было. Поэтому американцам они посоветовали искать других виновных в атаках на их вертолеты и самолеты. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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