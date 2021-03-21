Опубликовано видео уничтожения ВКС России узла связи в Сирии, созданного при участии иностранных спецслужб

ВКС России в Сирии мощным ударом уничтожили узел связи, который был создан при участии иностранных спецслужб. Видео, которое это демонстрирует, было выложено порталом «Русская весна».

Узел связи, который удалось уничтожить российским военным, располагался на северо-западе САР и использовался для координации действий джихадистов.

Отмечается, что ВКС сбросили мощную авиабомбу ФАБ-500. Ударом с воздуха был уничтожен не только ретранслятор, но и большая группа наемников, которые находились на момент атаки в районе Бенин - в пяти километрах на север от Маарэт-Эн-Нууман.

Нанесение удара по узлу связи и боевикам, который выполнил боевой самолет ВКС, заснял беспилотный летательный аппарат.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529