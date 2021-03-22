Российские военные в Сирии захватили новейшую версию крылатой ракеты Tomahawk Block IV ВВС США

Сегодня, 10:00

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Российские военные в Сирии захватили новейшую версию крылатой ракеты Tomahawk Block IV ВВС США
Ракета Tomahawk Block IV ВВС США

Российские военнослужащие получили в качестве трофея новейшую американскую версию ракеты Tomahawk Block IV. По сообщению Минобороны РФ, возможность заполучить указанное вооружение появилось после того, как американцы выпустили ракету по территории Сирии, и она не взорвалась, передает «Avia.pro».

Захват новейшего американского оружия имеет важнейшее значение для России — ведь теперь после разборки и анализа ракеты Tomahawk Block IV можно сконструировать эффективное противоорудие. Американские СМИ уже признали, что потеря экземпляра ракеты Tomahawk Block IV несет за собой очень серьезные потери для американской армии, хотя в Пентагоне пока не признали, что российская сторона получила версию новейшей ракеты США.


Военные наблюдатели в Сирии отмечают, что Россия получила даже два экземпляра ракеты Tomahawk Block IV, которые в неразорванном виде были найдены сирийцами и оперативно переданы для изучения российской стороне. Известно, что США несколько лет разрабатывали орудие, которое могло бы обходить защиту российских ПВО, однако после получения Россией Tomahawk Block IV, Пентагону придется экстренно разрабатывать новую технологию.

«Теперь Россия может запросто получить доступ к обновленным системам США, и модернизировать свои ПВО, чтобы ни одна американская ракета не пролетела незамеченной», - прокомментировали эксперты.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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