Российский ЗРК «Бук-М2Э» за 10 минут сбил 12 израильских стелс-ракет «Delilah» в Сирии

Зенитный ракетный высокомобильный ЗРК средней дальности «Бук-М2Э» перехватил сразу 12 израильских крылатых стелс-ракет «Delilah», выпущенных по территории Сирии. Инцидент произошел в конце февраля 2021 года, во время израильской атаки на Международный аэропорт Дамаска, информирует «Avia.pro».

Сирийские военные журналисты заявили, что в ходе израильской атаки на сирийский аэропорт российские зенитные системы «Бук-М2Э» сбили сразу 12 израильских современных ракет «Delilah» — известно, что данное израильское оружие предназначено для прорыва средств ПВО из-за своей малой радиолокационной заметности. Однако планируемый удар ЦАХАЛ так и не удался, поскольку российский ЗРК перехватил все 12 выпущенных израильской стороной ракет.

«28 февраля 2021 года, около 23:00, четыре истребителя F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля запустили 12 современных крылатых ракет Delilah по международному аэропорту в Дамаске и городе Аль-Гизлания, где находится много мирных жителей. Гипотетически отразить этот удар было крайне сложно, поскольку в том регионе есть особенности местности, которые не позволяют отразить удар противника. Однако российские ЗРК среагировали оперативно — в ответ на налет израильских ВВС на пригород Дамаска, огневые части сирийской ПВО, оснащённые комплексами Панцирь-С1 и ЗРК Бук-М2, успешно ликвидировали все выпущенные стелс-ракеты», - указано в сирийском издании «Soha».

Также журналисты отмечают, что наибольшее количество сбитых вражеских ракет на территории Сирии на счету именно у российских систем «Бук-М2Э».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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