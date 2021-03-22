Defence 24: Россия создает в Черном море «волчью стаю»

Россия решила обратиться к новому методу запугивания сил Альянса посредством своих подводных лодок. Об этом сообщает польское издание Defence 24.

НАТО в акватории Черного моря до 29 марта сего года будет проводить свои военные маневры с участием 18 кораблей и 2400 военнослужащих. Журналисты издания обратили внимание на то, что перед стартом маневров все шесть подлодок проекта 636 «Варшавянка» Черноморского флота покинули базу в Новороссийске.

«Созданная таким образом «волчья стая» призвана ответом на начавшиеся морские учения НАТО «Морской щит-21», - говорится в публикации.

Каждая «Варшавянка» теоретически может быть оснащена 18 торпедами, а также крылатыми ракетами «Калибр», дальность полета которых порядка двух тысяч километров.

«Россия маневры НАТО расценивает как провокацию. Причин этого есть несколько. Первая и главная - Москва уверена, что только она может контролировать Черное море, а потому следит, чтобы ни одно из черноморских государств чрезмерно не наращивало потенциал своих ВМС», - отмечают авторы.

Россия уже пыталась противодействовать силам Альянса в Черном море, но методы, которыми она руководствовалась, являются уже для всех привычными и устаревшими.

«Демонстрация силы» перестала производить впечатление, а моряки на кораблях НАТО стали относиться к пролету российских самолетов как к курьезным инцидентам, не представляющим опасности», - констатируют в Польше.

Развивая мысль, журналисты пишут, что сейчас РФ решила обратиться к новому методу запугивания и использовать подводные лодки. Все шесть «Варшавянок» стали первой подводной «волчьей стаей».

Авторы пока не берутся судить, насколько эффективными будут действия России по сдерживанию НАТО посредством субмарин, но констатируют, что Москве и в самом деле есть чем похвастаться - у нее все шесть подлодок «Варшавянка» на ходу.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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