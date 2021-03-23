Российский истребитель Су-34 уничтожил 10 турецких БТР в Идлибе

Российский истребитель Су-34 ударил по позициям джихадистов в Идлибе, на северо-западе Сирии, уничтожив более десяти турецких бронетранспортеров AVC-15. ВКС России нацелились не на грузовые автомобили, осуществлявшие контрабандную торговлю нефтью, а на турецкую бронетехнику, которая попала в руки террористов.

На появившейся в сети фотографии можно увидеть транспортные средства на гусеничном шасси, которые были идентифицированы как бронетранспортеры AVC-15. Всего в ангаре находились не менее 10 бронетранспортеров.

Масштабный ракетно-бомбовый удар нанес критические повреждения этой технике и теперь она не может быть задействована в боях.

Специалисты отмечают, что в последнее время удары российских и сирийских военных осуществляются по позициям джихадистов для уничтожения складов ГСМ. Но последние атаки ликвидировали и турецкую бронетехнику, поэтому боевики лишились возможности идти в наступление на САА.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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