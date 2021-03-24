Российская авиация беспощадно бомбит турецкие силы в Идлибе

В Анкаре возмущены поведением ВКС РФ в сирийском Идлибе и обвиняют Москву в дестабилизации обстановки в регионе. На деле же все обстоит совершенно по-иному.

Турция в течение года не выполнила ни единого пункта из соглашения с Россией по Сирии. Анкара и дальше продолжила поставлять оружие своим подконтрольным боевикам, которые атаковали позиции сирийской правительственной армии.

Россия терпела подобное долго, но теперь начала жестоко наказывать Анкару за нарушение договоренностей и атаковать с воздуха позиции джихадистов, а также места переправки нефти и вооружения. Турция возмутилась и захотела видеть у себя «на ковре» российских дипломатов, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе.

«Министерство иностранных дел Турции вызвало посла России и выказало ему глубокую обеспокоенность в связи с ростом напряженности в сирийском Идлибе. Параллельно те же опасения были выказаны военному атташе РФ в Турции. Власти Турции считают, что участившиеся артиллерийские обстрелы САА и авиаудары ВКС России в зоне деэскалации - это не что иное, как нарушение договора между РФ и Турцией и дестабилизация обстановки в регионе», - говорится в статье издания «Directorate 4».

В публикации подчеркивается, что просьбы прекратить обстрелы оборонным ведомством Турции были озвучены еще неделю назад, сразу после повторной атаки округа Аль-Хамран (речь о событии, датируемом началом марта, когда российская авиация ударила по стоянке грузовиков с нефтью). На этот раз поводом стал воскресный удар по больнице в провинции Идлиб.

Аналитики отмечают, что РФ и САА в Идлибе своими действиями пытаются не допустить нового наступления протурецких джихадистов, к чему в Анкаре явно были готовы и оказывали содействие.

Если Турция и далее будет продолжать игнорировать договоренности по зоне деэскалации, военные Сирии и России могут после Идлиба перейти к зачистке и других регионов республики, пишет АвиаПро.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529