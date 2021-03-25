Истребитель ВМС США F-35B поразил себя собственным боевым припасом

Сегодня, 11:50

Анна Лисова

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Истребитель ВМС США F-35B поразил себя собственным боевым припасом

Истребитель Корпуса морской пехоты США F-35B поразил себя собственным боевым припасом. 

Информацию об этом инциденте подтвердили американские военные. 

Как стало известно, при выполнении стрельб из авиационной пушки GAU-22/A Gatling (GPU-9/A) калибра 25 мм, один из выпущенных боеприпасов разорвался фактически сразу при вылете. В результате взрыва самолет получил серьезные повреждения в нижней части корпуса. 

К счастью, пилот не только не пострадал но и смог доставить истребитель на авиабазу, несмотря на повреждения фюзеляжа. 

Источник отметил, что сумма ущерба может превышать 2,5 млн долларов. 

Официальный представитель Корпуса морской пехоты капитан Эндрю Вуд сообщил, что по данному факту проводится проверка. Предварительно, причиной взрыва может быть плохое качество боеприпаса.

Произошел этот инцидент во время полета F-35B над полигоном «Юма Рэйндж» в штате Аризона еще в первых числах марта. Но информация о нем появилась в СМИ только сейчас. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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