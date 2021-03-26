Армии Сирии разрешили «охоту» на турецкие Байрактары

Сегодня, 08:55

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Армии Сирии разрешили «охоту» на турецкие Байрактары

Военнослужащие Сирийской Арабской Республики получили разрешение сбивать беспилотные летательные аппараты Турции без предупреждения. Об этом сообщает «Avia.pro».

Как сообщается, теперь сирийские средства противовоздушной обороны могут безостановочно охотиться на ударные беспилотники Турции, которые находятся в воздушном пространстве Сирии и за пределами зоны, которая находится под контролем турецкой армии.

Источники уточняют, что причиной такого нововведения стала внезапная эскалация ситуации по северному и северо-западному направлению Сирии со стороны протурецких джихадистов и военнослужащих Анкары.

Несмотря на то, что ранее турецкие БПЛА проявили свою высокую эффективность в Ливии и Сирии, сирийская армия получила на вооружение российские зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2Э», которые способны быстро и эффективно поражать любые дроны, в число которых входит и известный Байрактар ТБ2.

Кроме того, источники пояснили, что обострением ситуации на севере и северо-западе САР Турция фактически нарушила договоренности по созданию зоны деэскалации в провинции Идлиб, тем самым дав повод Сирии вести атаку на турецкие дроны без предупреждения.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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