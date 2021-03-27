Американские вертолеты в Сирии готовят к операции в районе нефтяных полей

В районе города Аль-Сухейль на территории Сирии, который известен нефтяными месторождениями, были замечены американские вертолеты, которые сопровождают колонны в составе военнослужащих США и курдских вооруженных сил.

Как сообщается, вооруженные силы США готовят операцию против сил, которые в последнее время активно обстреливают курдские отряды, привлеченные американской стороной для охраны нефтяных полей. Накануне произошла диверсия против военного автомобиля Сирийских демократических сил. В результате погибло 2 человека. Еще трое курдских бойцов получили серьезные ранения.

Командование Соединенных Штатов считает, что большая часть последних атак была совершена террористическими группировками ИГИЛ. Предположительно, противникам удается проникнуть на нефтяные поля через населенные пункты Хави-Сатайх и Забари.

Если же американские военные все же начнут боевую спецоперацию, то она станет первой за последние месяцы.

Эксперты отмечают, что движение колонн происходит довольно громко, с оповещением в СМИ Ближнего Востока. Это может быть сделано с целью демонстрации сил и возможностей, а вовсе не для подготовки к военной операции.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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