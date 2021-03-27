В Сирии боевики уничтожили бронеавтомобиль «Тигр» российской военной полиции

В Сирии уничтожен бронированный автомобиль «Тигр», который следовал в российской колонне.

Как сообщает Avia.pro , «Тигр» был задействован в патрулировании и перевозил российскую военную полицию.

Уничтожили его боевики взорвав самодельное взрывное устройство, которое было заложено по пути следования колонны. К счастью, хотя транспортное средство получило критические повреждения, его экипаж практически не пострадал.





Взрыв сильно повредил переднюю часть транспортного средства, но при этом его кабина получила незначительные повреждения, защитив экипаж.

Эксперты отмечают, что после таких повреждений вряд ли удастся восстановить подорованный «Тигр».

Стоит отметить, что джихадисты уже не раз устраивали подрывы техники российской военной техники. В ноябре они уничтожили аналогичный броневик. И это является подтверждением реальных настроений боевиков, действующих на территории Сирии.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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