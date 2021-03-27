Российский флот сгруппировался у сирийских берегов для мощного удара

Сегодня, 10:20

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Российский флот сгруппировался у сирийских берегов для мощного удара

Корабли ВМФ России сгруппировались в водах Средиземноморья близ берегов Сирии для нанесения мощного удара по позициям террористов. Об этом сегодня сообщает Avia.pro.

По данным издания, силы ВМФ РФ сконцентрированы в восточной части Средиземного моря. Там находятся суда и субмарины с крылатыми ракетами «Калибр» на борту.

Несколько часов назад Гибралтар прошли четыре российских корабля - речь о БДК «Калининград», «Королев» и «Минск», а также о корвете «Бойкий». Они присоединятся к группировке у сирийских берегов.

Агентство опубликовало карту кораблей, на которой указано их местонахождение на текущий момент. Предполагается, что четыре корабля, которые приближаются к сирийским берегам, могут доставить несколько десятков танков, которые будут брошены в бои при старте масштабного наступления на позиции протурецких боевиков.

Минобороны РФ традиционно от комментариев на этот счет пока воздерживается.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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