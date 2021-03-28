Турция в очередной раз подставила под удар российских военных в Сирии

Невзирая на то, что Москве и Анкаре удалось договориться по вопросу создания на северо-западе САР специальных коридоров для вывода гражданских, военные Турции в очередной раз жестко нарушили взятые на себя обязательства и поставили под удар военнослужащих РФ.

Согласно информации, которую распространяет ресурс Avia.pro, Турция решительно отказалась выпускать мирных жителей Сирии из провинции Идлиб. Аргументировала она свою позицию тем, что вывод беженцев через организованные контрольно-пропускные пункты должен быть согласован с боевиками «Хайят Тахрир Аш-Шам» (террористическая группировка, деятельность которой в РФ запрещена). Причины этого пока неизвестны.

На текущий момент КПП в Идлибе организованы, но мирные сирийцы пока не могут добраться на территорию, которая контролируется Сирийской арабской армией и российскими войсками.

Однако даже если появится зеленый коридор, он вряд ли будет безопасным. Как отмечает источник, Анкара совершенно не желает обеспечивать безопасность на должном уровне. Позиции российских военных в любой момент могут быть атакованы джихадистами, как это уже было ранее, когда военный объект россиян был полностью сметен минометным огнем.

Что касается непосредственно вывода мирного населения, он может быть связан с подготовкой спецоперации в Идлибе.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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