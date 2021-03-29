Россия готовится нанести мощнейший за последние несколько лет удар по позициям протурецких джихадистов в Сирии

Сегодня, 08:20

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Россия готовится нанести мощнейший за последние несколько лет удар по позициям протурецких джихадистов в Сирии

По позициям протурецких джихадистов в Сирии может быть нанесен мощнейший за последние несколько лет удар. Об этом сообщает Аvia.pro, отмечая, что к берегам Сирии направились три боевые десантные корабли ВМФ России. 

Сигналом подготовки массового удара в Сирии может быть и одновременный выход в Черное море шести подводных дизель-электрических лодок проекта «Варшавянка». Ранее же в Сирию из РФ были направлены четыре истребителя-бомбардировщика Су-35, что позволило существенно усилить российскую военную группировку на территории САР. 

Как отмечают эксперты, по позициям поддерживаемых Турцией джихадистов может быть нанесен одновременный удар с моря, земли и воздуха. В Сирии спешно начали выводить мирных жителей на подконтрольные САА территории. 

Эксперты ожидают, что после того как в Сирию прибудут три боевые десантные корабли и подводные лодки, можно ожидать атаки по объектам боевиков на территории Сирии. Возможно Россия уже поставила Анкаре ультиматум, потребовав вывести подконтрольные Турции силы из сирийской провинции Идлиб, поскольку в противном случае они будут уничтожены. А учитывая то, в какое русло вошел диалог между Анкарой и Москвой по сирийскому вопросу, надеяться боевикам не на что. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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