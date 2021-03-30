Генерал: Два американских стелса F-35 выполнят ту же задачу, что 20 истребителей четвертого поколения

Декан Института аэрокосмических исследований Митчелла, главный планировщик воздушной кампании во время операции «Буря в пустыне», генерал-лейтенант Дэвид Дептула заявил о том, что важность истребителей пятого поколения F-35 во многом определяется увеличением возможностей систем защиты, разработанных в последние годы Россией и Китаем. Теперь они могут успешно бороться с самолетами без ослабления радиолокационного эха.

Если сравнивать истребители пятого поколения с четвертым, по эффективности они превосходят более чем в 20 раз.

«Стелс-свойства и системы радиоэлектронной борьбы затрудняют отслеживание противником самолета, а датчики позволяют пилотам понимать, что происходит на поле боя, чтобы избежать опасной зоны. По сути сейчас всего два F-35 могут выполнить задачу, для которой раньше требовалось 20 самолетов четвертого поколения. Пилоты F-35 смогут делать больше с меньшим количеством машин» - пояснил генерал Дептула, выступая в эфире программы Defence24 SCANNER.

Таким образом, он отреагировал на тему, которую в последнее время обсуждают СМИ. А конкретно - о том, что дорогие F-35 могут разорить страны. Так, например, генерал Ричард Даннат, в прошлом глава Генштаба, недавно выступил с громким заявлением о том, что американский истребитель пятого поколения F-35B Lightning II разоряет Министерство обороны Великобритании. Военного возмутила как цена боевого самолета - а это порядка 110 миллионов долларов, так и затраты на его обслуживание - 125 тысяч долларов один летный час.

Дептула считает, что так мыслить неправильно. Наоборот, американские истребители не разорят, а помогут сэкономить. Об этом следует помнить особенно странам с относительно небольшой боевой авиацией, например, Польше.

Заметим, что эффективность американских истребителей - вопрос, который следует рассматривать отдельно. На днях американский журнал National Interest признал, что российские ЗРК С-400 «Триумф» эффективны против истребителей F-35 и бомбардировщика B-2 Spirit. То есть, российская разработка позволяет запросто отслеживать «стелсы».

С-400 «Триумф», как подчеркнули эксперты, объединяется с другими системами ПВО в сеть. Эта сеть использует современные высокоскоростные цифровые технологии обработки данных и позволяет быстро обмениваться информацией по цели.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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