Генерал: Два американских стелса F-35 выполнят ту же задачу, что 20 истребителей четвертого поколения

Сегодня, 11:15

0

Image 16+
Генерал: Два американских стелса F-35 выполнят ту же задачу, что 20 истребителей четвертого поколения
Генерал-лейтенант Дэвид Дептула

Декан Института аэрокосмических исследований Митчелла, главный планировщик воздушной кампании во время операции «Буря в пустыне», генерал-лейтенант Дэвид Дептула заявил о том, что важность истребителей пятого поколения F-35 во многом определяется увеличением возможностей систем защиты, разработанных в последние годы Россией и Китаем. Теперь они могут успешно бороться с самолетами без ослабления радиолокационного эха.

Если сравнивать истребители пятого поколения с четвертым, по эффективности они превосходят более чем в 20 раз.


«Стелс-свойства и системы радиоэлектронной борьбы затрудняют отслеживание противником самолета, а датчики позволяют пилотам понимать, что происходит на поле боя, чтобы избежать опасной зоны. По сути сейчас всего два F-35 могут выполнить задачу, для которой раньше требовалось 20 самолетов четвертого поколения. Пилоты F-35 смогут делать больше с меньшим количеством машин» - пояснил генерал Дептула, выступая в эфире программы Defence24 SCANNER.

Таким образом, он отреагировал на тему, которую в последнее время обсуждают СМИ. А конкретно - о том, что дорогие F-35 могут разорить страны. Так, например, генерал Ричард Даннат, в прошлом глава Генштаба, недавно выступил с громким заявлением о том, что американский истребитель пятого поколения F-35B Lightning II разоряет Министерство обороны Великобритании. Военного возмутила как цена боевого самолета - а это порядка 110 миллионов долларов, так и затраты на его обслуживание - 125 тысяч долларов один летный час.

Дептула считает, что так мыслить неправильно. Наоборот, американские истребители не разорят, а помогут сэкономить. Об этом следует помнить особенно странам с относительно небольшой боевой авиацией, например, Польше.

Заметим, что эффективность американских истребителей - вопрос, который следует рассматривать отдельно. На днях американский журнал National Interest признал, что российские ЗРК С-400 «Триумф» эффективны против истребителей F-35 и бомбардировщика B-2 Spirit. То есть, российская разработка позволяет запросто отслеживать «стелсы».

С-400 «Триумф», как подчеркнули эксперты, объединяется с другими системами ПВО в сеть. Эта сеть использует современные высокоскоростные цифровые технологии обработки данных и позволяет быстро обмениваться информацией по цели.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Генерал: Два американских стелса F-35 выполнят ту же задачу, что 20 истребителей четвертого поколения

Сегодня, 11:15

Истребитель ВМС США F-35B поразил себя собственным боевым припасом

25-03-2021, 11:50

Defence 24: Россия создает в Черном море «волчью стаю»

22-03-2021, 16:55

Эксперт Коротченко: НАТО боится провоцировать Россию в Черном море

16-03-2021, 23:05

Опубликовано фото нового ядерного бронепоезда ВМС США

9-03-2021, 19:10

Эксперт Сивков: Россия уступает США в «звездных войнах»

9-03-2021, 17:15

США случайно рассекретили характеристики своего нового бомбардировщика B-21 Raider

6-03-2021, 00:55

Military Watch: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире

5-03-2021, 13:55

В Турции считают «Панцирь» идеальным оружием против турецких беспилотников Bayraktar

5-03-2021, 01:25

На Западе российскую боевую ракету 300М сочли запоздалой

1-03-2021, 15:50

Турция заявила о неспособности российских средств РЭБ остановить Bayraktar TB2

28-02-2021, 09:20

Военные эксперты объяснили причины отказа 90% российских «Искандеров» в Армении

25-02-2021, 21:05

Обозреватели NI сравнили эффективность МиГ-29 и МиГ-35

24-02-2021, 15:45

Звук истребителя Су-57 итальянские СМИ назвали сказочным

21-02-2021, 08:40

Названы боевые характеристики российского лазерного комплекса «Пересвет»

20-02-2021, 10:55

NI: трюк России с истребителями Су-57 грозит США проблемами

20-02-2021, 09:40

В России стартовала разработка фрегата, способного нести 48 крылатых ракет «Циркон»

19-02-2021, 10:20

Американские беспилотники RQ-4 Global Hawk обходят Крым и Донбасс стороной

17-02-2021, 19:25

Россия разрабатывает подводные беспилотники для охоты на американские субмарины

17-02-2021, 14:25

В США рассказали о воссоздании в России космической пушки

17-02-2021, 14:20

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров