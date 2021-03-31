Военные наблюдатели сообщили о новых столкновениях российских и американских военных в Сирии

Сегодня, 10:15

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Военные наблюдатели сообщили о новых столкновениях российских и американских военных в Сирии

Военные наблюдатели сообщили о столкновениях между российскими и американскими военными на территории Сирии, которые могут разразиться в ближайшее время. Причиной нового конфликта называется стремление противоборствующих сторон расширить сове военное влияние в восточной, северной и северо-восточной частях Сирии, передает «Avia.pro».

Для укрепления своего военного присутствия на территории Сирии, американские военные возводят свои объекты в разных регионах арабской республики, что потенциально повышает вероятность столкновений с российскими военными — об этом заявили даже в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека SOHR. Эксперты отмечают, что приход к власти самого ярого приверженца антироссийской кампании за последние 100 лет Джо Байдена сводит на нет все ранее существовавшие в Сирии договоренности и механизмы коммуникаций.


В частности, американские и российские военнослужащие прекратили информировать друг друга о готовящихся военных действиях, и стали наносить удары по районам, где находят подконтрольные друг другу территории. Не менее напряженной ситуация остается в Идлибе, поскольку Турция открыто не выполняет даже минимальных своих договоренностей. Как результат — ВКС России активно бомбят позиции турецких военных и джихадистов, где турецкой армии не всегда удается обходиться без потерь среди личного состава.

«Шансы вероятности новых столкновений в Сирии между Россией, Турцией, США и странами международной коалиции очень высоки, и не исключено, что уже в ближайшее время разразится новый конфликт с большими потерями среди личного состава противоборствующих сторон. Поскольку существовавшие ранее механизмы урегулирования больше не действуют. Турция, США и Россия на территории Сирии будут руководствоваться сугубо личными интересами, что определенно вызовет недовольство и агрессию их противников», - резюмировали эксперты.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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