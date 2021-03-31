Российские комплексы С-400 засекли готовившиеся атаковать Сирию израильские F-35

Израильские истребители F-35, готовившиеся в очередной раз атаковать Сирию, были засечены российскими средствами противовоздушной обороны. Речь идет о развернутых на территории авиабазы «Хмеймим» в провинции Латакия ЗРК С-400 «Триумф». Комплексы вовремя засекли воздушные цели, приготовившиеся к удару по военным объектам и гражданской инфраструктуре, а затем взяли их на сопровождение.

В этой связи Тель-Авив был вынужден срочно свернуть свою атаку, сообщает Avia.pro, уточняя, что речь о событии, которое имело место в первых числах марта.

Военный эксперт Яков Кедми говорит, что в Израиле уже осведомлены о том, что российские С-400 эффективны в отношении «невидимок» F-35, да и в боевой обстановке уже не раз приходилось в этом убеждаться воочию. Поэтому страна сменила тактику и применяет свои истребители пятого поколения без вхождения в воздушное пространство САР.

«Израиль очень часто применяет против Сирии, не залетая в её воздушное пространство, F-35. Сегодня российские войска и системы ПВО имеют самый большой опыт общения с F-35 в боевой обстановке», - отмечает политолог.

Возможности российских С-400 такие широкие, что они обнаруживают F-35 ВВС Израиля еще на взлетной полосе военного аэродрома, после чего цель может быть взята на сопровождение и поражена в любой момент.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529