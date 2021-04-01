Российские военные отработали уничтожение турецкого флота у берегов Крыма

Сегодня, 12:25

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Российские военные отработали уничтожение турецкого флота у берегов Крыма

Российские военные отработали уничтожение турецких боевых кораблей у побережья Крыма. 

Как сообщает Аvia.pro, Россия провела военные учение, по сценарию которых к Крыму приблизились боевые корабли турецкого военного флота. 

Была отработана защита Крымского полуострова. В частности, корабли противника подверглись условной атаке со стороны Черноморского флота РФ. Также для защиты полуострова задействовали береговые ракетные комплексы. 

Эти учения, отмечают эксперты, показали готовность РФ к отражению любых угроз в Черноморском регионе, что стало актуальным на фоне последних заявлений Анкары. Турция, как известно, поддерживает Киев в вопросе суверенитета Крыма. При этом некоторые турецкие политики открыто заявляли о необходимости решить вопрос принадлежности Крыма военным путем. 

К тому же, Турция отправляла свои корабли и на учения «Sea Shield 2021», в рамках которых выполнялись маневры и удары нацеленные на российский флот и Крым. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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