Российские военные отработали уничтожение турецкого флота у берегов Крыма

Российские военные отработали уничтожение турецких боевых кораблей у побережья Крыма.

Как сообщает Аvia.pro, Россия провела военные учение, по сценарию которых к Крыму приблизились боевые корабли турецкого военного флота.

Была отработана защита Крымского полуострова. В частности, корабли противника подверглись условной атаке со стороны Черноморского флота РФ. Также для защиты полуострова задействовали береговые ракетные комплексы.





Эти учения, отмечают эксперты, показали готовность РФ к отражению любых угроз в Черноморском регионе, что стало актуальным на фоне последних заявлений Анкары. Турция, как известно, поддерживает Киев в вопросе суверенитета Крыма. При этом некоторые турецкие политики открыто заявляли о необходимости решить вопрос принадлежности Крыма военным путем.

К тому же, Турция отправляла свои корабли и на учения «Sea Shield 2021», в рамках которых выполнялись маневры и удары нацеленные на российский флот и Крым.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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