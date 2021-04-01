Россия готовит удар по Сирии 40 крылатыми ракетами из вод Черного моря

Удар по Сирии российские подводные лодки могут нанести из акватории Черного моря. Об этом сообщает Аvia.pro, ссылаясь на информированный источник.
Сразу 40 крылатых ракет «Калибр» могут быть выпущены по объектам боевиков, действующих на сирийской территории. Удар будет нанесен в рамках масштабной операции против джихадистов на севере и северо-западе Сирии. Сейчас там активизировались силы, поддерживаемые Турцией.
Sohu пишет о том, что к Сирии направились три российских БДК. Они, скорее всего, будут обеспечивать готовность проведения военной операции в северо-западной части Сирии. Стоит отметить, что удар с Черного моря может быть нанесен через воздушное пространство Турции.
Как отмечают аналитики, у берегов Сирии сейчас также пребывают несколько российских подводных лодок и военных кораблей. Поэтому, не исключено, что по джихадистам будет выпущено даже больше, чем 40 «Калибров». По подсчетам экспертов, одновременно Россия может задействовать до 100 ракет. А учитывая, что современные российские ракеты достаточно точные, то ущерб от такой атаки будет достаточно серьезным.
Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529
КомментироватьКомментарии для сайта Cackle