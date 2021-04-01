Россия готовит удар по Сирии 40 крылатыми ракетами из вод Черного моря

Удар по Сирии российские подводные лодки могут нанести из акватории Черного моря. Об этом сообщает Аvia.pro , ссылаясь на информированный источник.

Сразу 40 крылатых ракет «Калибр» могут быть выпущены по объектам боевиков, действующих на сирийской территории. Удар будет нанесен в рамках масштабной операции против джихадистов на севере и северо-западе Сирии. Сейчас там активизировались силы, поддерживаемые Турцией.





Sohu пишет о том, что к Сирии направились три российских БДК. Они, скорее всего, будут обеспечивать готовность проведения военной операции в северо-западной части Сирии. Стоит отметить, что удар с Черного моря может быть нанесен через воздушное пространство Турции.

Как отмечают аналитики, у берегов Сирии сейчас также пребывают несколько российских подводных лодок и военных кораблей. Поэтому, не исключено, что по джихадистам будет выпущено даже больше, чем 40 «Калибров». По подсчетам экспертов, одновременно Россия может задействовать до 100 ракет. А учитывая, что современные российские ракеты достаточно точные, то ущерб от такой атаки будет достаточно серьезным.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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