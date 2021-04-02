Военная техника ВС США замечена у побережья Крыма

Вчера, 23:00

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Военная техника ВС США замечена у побережья Крыма

Американский военный БПЛА был замечен над юго-восточной и юго-западной частью Крыма. По данным мониторинговых сервисов, дрон прилетел к полуострову с Кипра через Средиземное море и трижды облетел побережье Крыма на высоте около 16 километров, информирует «Ura.ru».

После того как американский беспилотник совершил маневры над юго-восточным и юго-западным побережьем Крыма, он удалился к Новороссийску и оттуда продолжил полет в сторону Украины. Эксперты предполагают, что такая тщательная военная разведка может говорить о том, что США всерьез интересуются тем, что происходит в Крыму, и действительно ли Россия стягивает свои войска к своим территориальным границам. Учитывая заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия на своей территории вольна перемещать военную технику так, как ей захочется, обеспокоенность США является вполне оправданной. 

«В Крыму ожидается проведение плановых военных учений войск Южного военного округа, где будут задействованы сразу 30 полигонов. Любопытно, что примерно в это же время свои маневры у российских границ решили провести страны НАТО. Не исключено, что могут произойти и провокации с обеих сторон», - прокомментировали военные аналитики.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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