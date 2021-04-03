В США анонсировали новый перехватчик, способный сбивать российские ракеты

Согласно заявлениям Пентагона, американская компания Lockheed Martin, которая не раз доказывала свои широкие возможности производства современных образцов вооружения, начинает разработку новой системы перехвата вражеских ракет - Next-Generation Interceptor — NGI. Перехватчик призван стать составным элементом обновленной системы ПРО.

Сообщается, что реализация особо секретного проекта стартовала еще год назад. Известно, что сумма контракта на разработку составила около 5 миллиардов долларов. Инженеры планируют разработать полноценный рабочий образец уже через 5 лет. Пентагон примет на вооружение новое средство противоракетной обороны в середине 30-х годов.

Заметим, что подробности о том, как будет выглядеть или работать американский ракетный перехватчик, неизвестны. Разработчики отмечают лишь то, что перехватчик способен сбивать современные гиперзвуковые отечественные ракеты «Авангард». Но такие заявления вызывают сомнения у российских военных экспертов. Дело в том, что у американцев нет доступа к отечественным гиперзвуковым ракетам, чтобы знать, сможет их комплекс бороться с ними или нет. Кроме того, российские инженеры из НПО «Машиностроение» уже заявляли о том, что ведутся работы по модернизации «Аванграда» и «Циркона», в ходе которых будут разработаны новые системы, способные бороться со средствами ПРО противника.

Ранее Пентагон объявил, что не будет больше вкладываться в модернизацию платформы GMD, так как нужен новый перехватчик. Пока перспективная техника будет принята на вооружение, Вашингтон намерен усиливать ПРО континентальной части США за счет других сил и средств.

Отметим, что в США только приступают к созданию новой системы ПРО, а в России такие работы ведутся уже давно. В ноябре Минобороны РФ успешно испытало на полигоне Сары-Шаган в Казахстане перспективную мобильную ракету комплекса А-235 «Нудоль».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529