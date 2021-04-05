Sohu: у США и стран НАТО нет шансов выстоять в случае войны против России

Сегодня, 14:25

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Sohu: у США и стран НАТО нет шансов выстоять в случае войны против России

Модернизация ядерной триады РФ позволило России усилить свой военный потенциал. 

Авторы китайского издания Sohu уверены, что США и НАТО существенно уступают России и потеряли шансы выстоять в войне против нее, передает ФАН. 

Стоит отметить, что США ранее вышли из международных стратегических договоров, что нарушило глобальный баланс безопасности. Россия в ответ вынуждена была начать серьезную модернизацию своей ядерной триады. 

В ядерную триаду РФ включены межконтинентальные баллистические ракеты, АПЛ, несущие ядерное оружие и бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95МС иТу-160,  которые прошли глубокую модернизацию.  

Особое внимание китайские аналитики уделили АПЛ проекта «Ясень», с беспилотными подводными аппаратами «Посейдон», которые имеют высокий уровень автономности и могут атаковать цели на расстоянии в тысячи километров.  

Как отмечают китайские аналитики, Россия создала ядерное вооружение, которое позволяет ей при необходимости ответить на любые виды угроз. Поэтому нет сомнений, что Россия сможет защитить свои границы и нанести серьезный удар по агрессору. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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