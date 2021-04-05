В Китае оценили готовность США поддержать Украину

Сегодня, 16:35

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В Китае оценили готовность США поддержать Украину

Поможет ли поддержка США Украине выиграть войну с Россией, попытались разобраться китайские эксперты. Издание «Гуньча» опубликовало материал, посвященный этому вопросу, передает ИноСМИ. И эта публикация вызвала жаркие обсуждения среди читателей издания. 

Как известно, в минувшую пятницу состоялся телефонный разговор между президентами США и Украины, Джо Байденом и Владимиром Зеленским. После этой беседы появилась информация, что Байден пообещал Киеву поддержку со стороны Вашингтона «перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму». Также ранее сообщалось, что украинским военным США обещают помощь при обострении обстановки в Донбассе. 

В МИД России, к слову, заявления Киева о вмешательстве РФ в конфликт в Донбассе называют выдумкой, равно как и заявления о планах Москвы о военном вторжении на территорию Украины. 

По мнению пользователей, которые следят за ситуацией, Киеву не стоит надеяться на реальную поддержку США. Американцы, пишут комментаторы, продолжают действовать по старой схеме – разжигают конфликт, чтобы потом продавать свое оружие. 

А вот в реальное противостояние с РФ ни США, ни НАТО не ввяжутся, поскольку в Альянсе понимают последствия таких действий. 

«Если война начнется, Россия за пять дней завоюет восемь стран НАТО», - отметил один из комментаторов. 

Многие из участников обсуждений отмечают мощь российского вооружения и не сомневаются, что России под силу остановить такого противника, как НАТО, что уж говорить об армии Украины, которая продолжает разваливаться из-за коррупции и непрофессионального управления. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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