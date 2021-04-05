Самолет-наблюдатель ВКС РФ замечен у границ Украины

Сегодня, 19:25

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Самолет-наблюдатель ВКС РФ замечен у границ Украины

Российский самолет-наблюдатель для полетов по ДОН заметили у границ Украины.

Очевидцы утверждают, что самолет Ту-214ОН был замечен поблизости от украинских границ: он совершил несколько кругов на запад от Ростова-на-Дону. Известно, что этот борт еще в марте использовался Россией по Договору об открытом небе (ДОН). Об этом сообщает издание «Взгляд.ру», ссылаясь на Telegram-канал «Милитарист».


«В нужное время и в нужном месте сегодня появился самолет оптической разведки Ту-214ОН ВКС России», – указал автор.

По некоторым данным в начале марта Ту-214ОН, поднявшись с аэродрома под Таганрогом, отправился выполнять свою миссию - проверять «маскировку и защищенность расположенных там военных объектов, частей и соединений» на побережье Крыма и Краснодарского края.

Самолет этой модели был спроектирован на базе пассажирского Ту-204 специально с целью выполнения полетов в рамках Договора по открытому небу на территории стран-участниц. В его задачи входит получать изображения местности, вести запись полученных материалов, документировать поступающую информацию и средства наблюдения, а также составлять навигационные данные для средств наблюдения.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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