В Сирии зафиксировали турецкие беспилотники Bayraktar TB2 в небе над Алеппо

В Сирии зафиксировали турецкие БПЛА Bayraktar TB2 в небе над Алеппо.

Системы ПВО, базирующиеся в Сирии, зафиксировали активность турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 в своем небе на севере страны поблизости от границ с провинцией Идлиб. Все три беспилотника, как отмечают в «Военном обозрении», отслеживались и были взяты на прицел.

Уточняется, что три ударных Bayraktar TB2 совершали полет над территорией Алеппо и ближайших к нему Эль-Баба и Сармада. С помощью своей техники турецкие военные распознают позиции сирийской правительственной армии и курдских вооружённых формирований. В провинции Идлиб БПЛА сопровождают колонны с военнослужащими Турции и протурецкими наемниками.

Какие именно средства помогают выявлять и сопровождают Bayraktar TB2, сирийские военные не уточняют.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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