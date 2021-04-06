Армения планирует отказаться от российского вооружения в пользу оружия НАТО

Сегодня, 09:00

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Армения планирует отказаться от российского вооружения в пользу оружия НАТО

Армения планирует отказаться от российского вооружения в пользу оружия НАТО. Во всяком случае Ереван решил не спешить с покупкой российских образцов оружия. Минобороны Армении рассчитывает приобрести у НАТО средства ПВО малой дальности и комплексы радиоэлектронной борьбы, которые способные эффективно бороться с беспилотниками, поскольку российское вооружение не зарекомендовало себя как эффективное.

По имеющимся данным, за последние полгода Ереван не делал заказов у России. Но вооружение НАТО мало испытано и довольно дорогостоящее, что является вполне серьезной проблемой для Армении.


Примечательно, что Ереван уже несколько раз осекся с использованием иностранного вооружения по завышенным ценам. В боях в Карабахе оно было уничтожено в первые же дни, пишет avia.pro. Но российские средства ПВО, комплексы РЭБ и тактическое ракетное вооружение тоже показали в конфликте малую эффективность, что не обязательно связано с самим вооружением, а с отсутствием опыта у армянских военных.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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