В Сирии над провинцией Идлиб турецкие военные сбили российский беспилотник

Сегодня, 09:20

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В Сирии над провинцией Идлиб турецкие военные сбили российский беспилотник

В Сирии над провинцией Идлиб турецкие военные сбили российский беспилотный летательный аппарат. 

Как сообщает информационно-новостное агентство Avia.pro, для атаки на дрон были применены средства радиоэлектронной борьбы. 

Источник рассказал, что над Идлибом сбили беспилотник «Орлан-10». Это может быть уже не первый российский дрон, который уничтожили турецкие комплексы РЭБ. И в качестве доказательств применения комплекса РЭБ может послужить то, что по БПЛА не велся огонь с воздуха. 

При этом также прозвучали предположения, что причиной падения российского беспилотника стала техническая неисправность. Об этом заявили в телеграм-сообществе «War Journal».

Тем не менее, эксперты отмечают, что в районе падения дрона и ранее фиксировали аномальные проблемы в работе GPS-сигнала, перебои со связью и пр. При этом поступила ранее информация, что там Турция разместила свои комплексы радиоэлектронной борьбы. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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