Россия требует у США объяснений по поводу присутствия американских военных в Сирии

Россия потребовала от США объяснений касательно присутствия вооруженных сил США на территории Сирии, которое противоречит международным нормам присутствия американских военных в САР.

Напомним, ранее американский Госдеп потребовал у России объяснений по поводу перемещения военной техники возле украинских границ. Спустя короткое время Москва попросила аналогичных объяснений у Вашингтона из-за их военного присутствия в Сирии.

Как сообщили координационные штабы России и Сирии, на территории арабского государства было замечено нахождение военнослужащих США без необходимого решения Совбеза ООН и без официального приглашения со стороны сирийских властей. Данные действия Вашингтона можно трактовать как оккупация.

Также представители штабов добавили, что на территориях, оккупированных США, продолжается активность боевиков террористической организации ИГИЛ.

Россия и Сирия утверждают, что Соединенным Штатам выгодно сохранять на территории САР хаос, чтобы продолжать успешное разграбление природных богатств республики. В виду имеется незаконная добыча нефти и ее вывоз из страны.

В связи с этим Россия призывает США объяснить свое пребывание в Сирии и признать его незаконным.

А вот представители польских изданий считают, что подобные заявлениями Москва всего лишь пытается отвлечь внимание от проблемы с Украиной.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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