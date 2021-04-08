Nasz Dziennik: Путин хочет проверить Украину на предмет получения реальной поддержки от Запада

Сегодня, 00:40

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Nasz Dziennik: Путин хочет проверить Украину на предмет получения реальной поддержки от Запада

Журналисты польского издания Nasz Dziennik пообщались с историком и сотрудником Люблинского Католического университета Мечиславом Рыбой на тему отношений между Западом и Россией. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Так, эксперт прокомментировал информацию о стягивании Россией своих войск к украинской границе. Он уверен, что таким способом Кремль пытается «прощупать» новую команду американского правительства.

«Путин уже знал, как будет действовать в той или иной ситуации Дональд Трамп, а теперь нужно проверить реакцию Джо Байдена и всей администрации. Россия хочет понять, как отреагирует Запад на возможные действия российских военных на Украине», - считает Рыба.

Касательно недавней беседы украинского президента Владимира Зеленского с Джо Байденом, историк призвал не придавать особого значения сказанным словам.


«Если за словами не последуют шаги в виде военного или экономического укрепления Украины, то Россия такими дешевыми трюками себя обмануть не даст», - уверен эксперт.

При этом Мечислав Рыба не исключает, что эскалация конфликта в Донбассе сегодня вполне реальна. Вероятно, российский президент решит проверить Украину на предмет получения реальной поддержки от Запада.

«Очевидно, что Россия не может смириться с утратой контроля над Украиной. До сих пор стратегической целью Москвы является восстановление влияния в регионе», - утверждает историк.

Он добавил, что Россия пытается не столько разделить Украину, сколько создать внутри государства политический хаос и умело им управлять.

На вопрос, могут ли США оказать активную помощь в укреплении военного потенциала Украины, эксперт ответил утвердительно. Однако он отметил, что главным противостоянием для Америки сейчас является не Россия, а Китай.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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