Военный баланс в Черном море смещен в пользу России

В Болгарии заявили об угрозе со стороны России и о негативном влиянии ее на безопасность стран Черноморского региона.

Так, в прокуратуре Болгарии занимаются расследование группы, которая обвиняется в шпионаже в пользу России. Информация об этом была размещена на сайте Болгарского национального радио, передает ИноСМИ .

Сообщается, что обвиняемые в шпионаже лица проявили интерес и к деятельности военно-морского центра, который является частью военно-морского командования НАТО. Он был открыт в Варне в 2020 году.





Так, в Докладе о состоянии обороны за 2020 год, принятом на последнем перед выборами заседании правительства Болгарии, говорится о том, что Россия нарастила вооружение в Черном море, что изменило баланс сил в ее пользу. И это, по мнению авторов доклада, создает угрозу безопасности Черноморскому региону.

Из-за ограниченных финансовых вливаний, Болгария вынуждена замедлить модернизацию своих сухопутных войск. К тому же, возникли проблемы и в обслуживании авиатехники, а пилоты не имеют достаточно часов налета. Все это в комплексе, уверены болгарские эксперты, создает угрозу воздушного пространства страны, что особо опасно на фоне наращивания военной мощи РФ.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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