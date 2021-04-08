Белоруссия провела военные учения по отражению атаки со стороны России

Сегодня, 08:20

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Белоруссия провела военные учения по отражению атаки со стороны России

В Белоруссии прошли военные учения, в ходе которых отрабатывались маневры по отражению атаки со стороны России. 

Как сообщает информационный ресурс Аvia.pro, хотя Россия и обозначила Белоруссию одним из своих важнейших союзников в регионе, в Белоруссии, тем не менее, более месяца проходили учения, направленные на отработку отражения нападения России. 

Об учениях в Белоруссии сообщил источник, отметив, что в рамках этих учений действия в обороне и наступлении отрабатывались сугубо на восточном направлении. При этом официально Минск утверждает, что учения нацелены на отражение угрозы со стороны Запада. 

В белорусских СМИ говорят о том, что в этих учениях задействованы в основном сухопутные силы. Также отмечается, что военные отрабатывают маневры по обороне восточного направления, то есть, со стороны России. Также проходила отработка наступательных действий. 

В сложившихся обстоятельствах, отмечают эксперты, возникают сомнения касательно того, действительно ли Минск надежный союзник. К тому же ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз говорил о том, что при определенных обстоятельствах Белоруссия может возобновить дружественные отношения со странами Запада и НАТО. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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