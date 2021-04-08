Daily Star опубликовало 400-летнее пророчество Виленского Гаона о войне России с Украиной и Турцией

Сегодня, 10:10

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Daily Star опубликовало 400-летнее пророчество Виленского Гаона о войне России с Украиной и Турцией
Известный раввин Виленский Гаон

В XVIII веке, в 1700 году, известный раввин Элияху Виленский, также известный как Виленский Гаон, сделал апокалиптическое пророчество, и, похоже, в наши дни оно начало сбываться. Речь о растущем напряжении и эскалации между двумя восточноевропейскими государствами - Украиной и Россией, оказавшихся на грани реальной войны. Об этом пишет британское издание Daily Star.

Авторы публикации пытаются уточнить некоторые связанные с религией вопросы. Они отмечают, что христиане верят, что Иисус Христос был Мессией и он снова придет на Землю во втором своем пришествии. Евреи же считают немного по-другому. Они уверены, что Мессия еще не приходил, и ждут его первого пришествия.


Пророчество, о котором пишет британское издание, было обнародовано несколько лет назад правнуком Гаона. Сам же раввин передал его своему сыну. И так оно переходило от поколения к поколению.

«Когда вы услышите, что русские захватили город Крым, вы должны знать, что начались времена Мессии и что уже слышны его шаги. А когда услышите, что русские дошли до города Константинополя [нынче Стамбул], должны надеть свою субботнюю одежду и не снимать ее, потому что это означает, что пришествие Мессии уже совсем близко и он может прийти в любой момент», - цитирует пророчество в переводе на русский ИноСМИ.

То есть, Гаон предрекал и войну России с Турцией.

Раввин Пинхас Уинстон, который изучает всевозможные теории о конце света, поведал изданию, что ситуация в Восточной Европе сейчас сродни войне Гога и Магога. А именно ее считали предвестницей пришествия Мессии.

Тем не менее, он добавил, что в ряде других пророчеств говорится, что война между РФ и Турцией случится гораздо раньше войны Гога и Магога.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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