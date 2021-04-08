Издание Sohu сообщает, что в зоне конфликта в Донбассе обстановка резко ухудшилась. По мнению китайских экспертов, есть опасение, что может произойти очередная эскалация. Как пишет издание, ситуация в регионе сложная, но главный удар ВСУ может быть нанесен не по донбасским ополченцам, а по Крыму. Авторы Sohu отмечают, судя по всему, Киев планирует нанести воздушный удар по Крыму и атаковать российские военные базы.

Китайских журналисты пишут, что украинские силовики увеличили разведывательную деятельность у российской границы в Крыму. ВСУ используют беспилотники для мониторинга обстановки и слежки за перемещениями российских военных. Обозреватели Sohu полагают, что Киев может нанести удар по российской территории или спланировать провокацию. Но сделано это будет после указа из Вашингтона, пишет ПолитРоссия.

Китайский сайт Sohu также сообщает, что Россия находится под угрозой нападения не только со стороны Киева. Агрессивных действий Москве стоит ждать от Токио, желающего отобрать у России Курилы. Что касается реакции США и НАТО, то они готовы помогать Киеву и Токио лишь в том случае, если ситуация будет складываться в их пользу. Если японские и украинские военные столкнутся с проблемами, то США предпочтут не вмешиваться в ситуацию. Военные эксперты из КНР отмечают, что победить Россию у ее порога невозможно. Если иностранные армии пойдут в наступление на Москву, то всего за 10-15 дней их ждет полный разгром.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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