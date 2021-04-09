ВКС России вторые сутки масштабно бомбят позиции турецких наемников в Сирии

Сегодня, 08:40

Image 16+
ВКС России вторые сутки масштабно бомбят позиции турецких наемников в Сирии

ВКС РФ уже вторые сутки кряду бомбят позиции протурецких боевиков в провинции Идлиб в Сирии, передает Avia.pro. Удары наносятся в ответ на обстрелы джихадистами сил САА. Турецкие наемники несут серьезные потери.

Телеграм-канал «Военный журнал» опубликовал фото, сделанное в районе населенного пункта Басанкуль. Именно на его околицах располагался объект идлибских боевиков, по которому ударила с воздуха российская авиация.

«Предположительно, удар был нанесен по лагерю подготовки террористов «Хайат Тахрир аш-Шам», расположенном в одном из лесов неподалеку от вышеуказанного города», - говорится в публикации.

Предполагается, что в ходе удара удалось уничтожить и другие важные объекты террористов.

В операции по ликвидации позиций протурецких боевиков были задействованы фронтовые бомбардировщики Су-24 и истребители-бомбардировщики Су-34.

Есть вероятность того, что работать в Идлибе российская боевая авиация будет и дальше.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

ВКС России вторые сутки масштабно бомбят позиции турецких наемников в Сирии

Сегодня, 08:40

Россия требует у США объяснений по поводу присутствия американских военных в Сирии

6-04-2021, 22:30

В Сирии над провинцией Идлиб турецкие военные сбили российский беспилотник

6-04-2021, 09:20

В Сирии зафиксировали турецкие беспилотники Bayraktar TB2 в небе над Алеппо

5-04-2021, 21:55

Россия готовит удар по Сирии 40 крылатыми ракетами из вод Черного моря

1-04-2021, 14:50

Российские комплексы С-400 засекли готовившиеся атаковать Сирию израильские F-35

31-03-2021, 16:55

Военные наблюдатели сообщили о новых столкновениях российских и американских военных в Сирии

31-03-2021, 10:15

Россия готовится нанести мощнейший за последние несколько лет удар по позициям протурецких джихадистов в Сирии

29-03-2021, 08:20

Турция в очередной раз подставила под удар российских военных в Сирии

28-03-2021, 10:15

Российский флот сгруппировался у сирийских берегов для мощного удара

27-03-2021, 10:20

В Сирии боевики уничтожили бронеавтомобиль «Тигр» российской военной полиции

27-03-2021, 08:55

Американские вертолеты в Сирии готовят к операции в районе нефтяных полей

27-03-2021, 08:05

Армии Сирии разрешили «охоту» на турецкие Байрактары

26-03-2021, 08:55

Пять лет назад Дамаск вернул контроль над замком Пальмиры

25-03-2021, 18:10

Российская авиация беспощадно бомбит турецкие силы в Идлибе

24-03-2021, 11:05

Российский истребитель Су-34 уничтожил 10 турецких БТР в Идлибе

23-03-2021, 10:35

Российский ЗРК «Бук-М2Э» за 10 минут сбил 12 израильских стелс-ракет «Delilah» в Сирии

22-03-2021, 11:05

Российские военные в Сирии захватили новейшую версию крылатой ракеты Tomahawk Block IV ВВС США

22-03-2021, 10:00

Опубликовано видео уничтожения ВКС России узла связи в Сирии, созданного при участии иностранных спецслужб

21-03-2021, 09:40

США обвинили Россию в атаке на американский военный самолет и поражении вертолетов в Сирии

17-03-2021, 11:00

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров