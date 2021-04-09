ВКС России вторые сутки масштабно бомбят позиции турецких наемников в Сирии

ВКС РФ уже вторые сутки кряду бомбят позиции протурецких боевиков в провинции Идлиб в Сирии, передает Avia.pro. Удары наносятся в ответ на обстрелы джихадистами сил САА. Турецкие наемники несут серьезные потери.

Телеграм-канал «Военный журнал» опубликовал фото, сделанное в районе населенного пункта Басанкуль. Именно на его околицах располагался объект идлибских боевиков, по которому ударила с воздуха российская авиация.

«Предположительно, удар был нанесен по лагерю подготовки террористов «Хайат Тахрир аш-Шам», расположенном в одном из лесов неподалеку от вышеуказанного города», - говорится в публикации.

Предполагается, что в ходе удара удалось уничтожить и другие важные объекты террористов.

В операции по ликвидации позиций протурецких боевиков были задействованы фронтовые бомбардировщики Су-24 и истребители-бомбардировщики Су-34.

Есть вероятность того, что работать в Идлибе российская боевая авиация будет и дальше.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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