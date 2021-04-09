ПВО России помогли Сирии сбить ракеты ВВС Израиля сразу же после пуска

Сегодня, 18:55

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ПВО России помогли Сирии сбить ракеты ВВС Израиля сразу же после пуска

Российские военные сбили ракеты, запущенные израильскими истребителями. Как сообщает Аvia.proракеты были уничтожены сразу же после пуска. 

Ранее военные РФ предпочитали не вмешиваться в противостояние Израиля, Сирии и Ирана. Но минувшей ночью, похоже, они все же предотвратили достаточно серьезный удар по сирийской территории. 

Источник предоставил СМИ информацию о том, что большая часть ракет, запущенных Израилем, была уничтожена еще в воздушном пространстве Ливана. У Сирии, отмечают эксперты, нет в достаточном количестве вооружения, которое бы могло обнаруживать и поражать израильские стесл-ракеты и планирующие авиабомбы на больших дистанциях. Поэтому, по мнению военных специалистов, для обнаружения и наведения могли применяться российские РЛС, развернутые либо в Тартусе, либо в на авиабазе Хмеймим. 

Израильтяне, предполагают аналитики, готовились к масштабному удару по окрестностям Дамаска в ночь с четверга на пятницу. Об этом сообщил также «Телеграм»-канал «Вестник Дамаска». Некоторые из ракет все же достигли цели, в результате чего были ранены четверо солдат сирийской армии. 

Учитывая то, что РФ все же вмешалась в ситуацию, не исключено, что в дальнейшем российские военные сработают не только на поражение ракет, но и могут сбить израильские самолеты. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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