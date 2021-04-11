США обновят ПТРК из-за России

Армия США собирается заменить актуальный противотанковый ракетный комплекс BGM-71 TOW на новый, который сможет поражать цели, расположенные на минимум в два раза большей дальности. Об этом сообщило издание The Drive.

Журналисты уточняют, что среди требований, предъявляемых к новому ПРТК - максимальная дальность не менее десяти километров. Его ракеты, как предполагается, будут выпускаться из тех же пусковых установок, что и ракеты старого комплекса.

The Drive подчеркивает, что необходимость замены BGM-71 TOW вызвана «в первую очередь опасениями по поводу потенциального конфликта с Россией» после событий, связанных с присоединением к РФ территории полуострова Крым.

Кроме того, в американской армии не забывают о необходимости готовиться к возможному противостоянию с Китаем.

По данным источника, ПТРК, который заменит BGM-71 TOW, может появиться в промежутке между 2028 и 2032 годами.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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