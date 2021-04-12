Турция открыла огонь по позициям российских военных на севере Сирии

Несколько часов назад военные Турции открыли огонь по позициям российских военных на севере Сирии. Речь идет о трех военных объектах на территории города Айн-Исса и в его окраине.

Ресурс Avia.pro, ссылаясь на поступившие в его распоряжение данные, сообщает , что удары турки наносили ночью. Делалось это намеренно, дабы не раскрывать район открытия огня.

Согласно сведениям из Сирии, стрельба велась на расстоянии всего лишь в 1,5 километра от последнего российского блокпоста. К счастью, никто из наших военных не погиб и не пострадал.

Некоторые курдские СМИ сообщили, что удары по Айн-Иссе могут считаться противодействием российским военным, «ответкой» на удары бомбардировщиков и истребителей ВКС РФ по подконтрольным Анкаре боевикам. Также турки таким образом могли отомстить за попытку российских средств противовоздушной обороны сбить три турецких БПЛА Bayraktar TB2.

Заметим, что это уже далеко не первая атака Турции по позициям России в Айн-Иссе, хотя Анкара уже неоднократно была предупреждена о недопустимости подобного.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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